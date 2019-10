மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சித் தேர்தல்: தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனைத்து உதவிகளையும் தமிழக அரசு செய்து வருகிறது -எஸ்.பி.வேலுமணி + "||" + The Tamil Nadu government is providing all assistance to the Election Commission SPVelumani

உள்ளாட்சித் தேர்தல்: தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அனைத்து உதவிகளையும் தமிழக அரசு செய்து வருகிறது -எஸ்.பி.வேலுமணி