மாநில செய்திகள்

இரு தொகுதி இடைத்தேர்தலின் வெற்றி உண்மைக்கு கிடைத்த வெற்றி ; முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + The victory of the two-volume by-election Success for the truth chief-Minister Palanisamy

இரு தொகுதி இடைத்தேர்தலின் வெற்றி உண்மைக்கு கிடைத்த வெற்றி ; முதல்-அமைச்சர் பழனிசாமி