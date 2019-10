உலக செய்திகள்

அமெரிக்கா வேற்றுகிரகவாசிகளை மறைத்து எந்த ஆராய்ச்சியையும் நடத்தவில்லை-எட்வர்டு ஸ்னோடன் + "||" + Edward Snowden searched the CIA's networks for proof that aliens exist. Here's what he found

அமெரிக்கா வேற்றுகிரகவாசிகளை மறைத்து எந்த ஆராய்ச்சியையும் நடத்தவில்லை-எட்வர்டு ஸ்னோடன்