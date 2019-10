மாநில செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பால் தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர் கட்டணத்தை உயர்த்த வாய்ப்பு! + "||" + SC allows Centre’s plea to recover adjusted gross revenue of ₹92k crore from telecom companies

சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பால் தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர் கட்டணத்தை உயர்த்த வாய்ப்பு!