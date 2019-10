தேசிய செய்திகள்

மராட்டிய சட்டசபை தேர்தலில் தமிழகத்தை சேர்ந்த கேப்டன் தமிழ்ச்செல்வன் மீண்டும் வெற்றி + "||" + In the Maharastra Assembly elections Tamil Nadu captain Thamizhelvan won again

