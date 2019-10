தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளை அவ்வப்போது மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The restrictions imposed in Kashmir should be periodically reviewed - Supreme Court order

காஷ்மீரில் விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளை அவ்வப்போது மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு