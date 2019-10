தேசிய செய்திகள்

வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ஜம்மு உள்ளாட்சி தேர்தலில் 100 சதவீதத்தை நெருங்கிய வாக்குப்பதிவு + "||" + 100% close turnout in Jammu local government election for the first time in history

