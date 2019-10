தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர் சுட்டுக்கொலை + "||" + BSF: Last night at 9:45 pm, a Pak intruder was killed by BSF near Border Out Post-Bharowal.

இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர் சுட்டுக்கொலை