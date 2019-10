தேசிய செய்திகள்

பெண்கள் மசூதிகளுக்குள் நுழைவதற்கான அனுமதி: மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + SC seeks response of Centre on plea for Muslim women’s entry into mosques

பெண்கள் மசூதிகளுக்குள் நுழைவதற்கான அனுமதி: மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ்