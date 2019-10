சினிமா செய்திகள்

"திகில் கிளப்பும் பிகில்" விஜய் ரசிகர்கள் ஆர்வக்கோளாறால் ரகளையில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் - அமைச்சர் + "||" + "The Horror of the Bigil " 30 Vijay fans arrested for violence

