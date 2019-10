மக்கள் மீண்டும் தங்களது பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன -ப.சிதம்பரம் டுவிட்

மக்கள் மீண்டும் தங்களது பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன என ப.சிதம்பரம் சார்பில் டுவிட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

புதுடெல்லி,





கடந்த 21-ஆம் தேதி நடைபெற்ற மராட்டியம் மற்றும் அரியானா, மாநில சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின. அதில் 288 உறுப்பினர்களை கொண்ட மராட்டியத்தில் பாரதீய ஜனதா-சிவசேனா கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்தது. காங்கிரஸ்-தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி தோல்வியை சந்தித்தது.





அரியானா தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை இல்லாமல் தொங்கு சட்டசபை அமைகிறது. துஷ்யந்த் சவுதாலா கட்சியுடன் சேர்ந்து பா.ஜனதா கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கிறது.





இந்நிலையில் முன்னாள் மத்திய மந்திரி ப.சிதம்பரம் சார்பில் அவரது குடும்பத்தினர் டுவிட்டில் கூறியிருப்பதாவது:-





மக்கள் மற்றும் அமைப்புகளை தனது கட்டுப்பாடில் கொண்டுவர பாஜக அரசு முயன்றது. மக்கள் மீண்டும் தங்களது பொறுப்பை எடுத்துக் கொண்டதை தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன.





தங்களது தன்னாட்சியை அமைப்புக்கள் மீட்க வேண்டிய தருணம் இது. அமைப்புகள் மக்களை ஏமாற்றாது என்று நம்புகிறேன்.





மராட்டியத்தில் அசுரபலத்துடன் இருந்த பாஜக - சிவசேனா கூட்டணியை எதிர்கொண்டு வெற்றி பெற்ற, வலிமையான காங்கிரஸ் - தேசியவாத காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்.





முன்னின்று செயல்பட்ட சரத்பவார், பூபிந்தர் சிங் ஹூடா மற்றும் குமாரி செல்ஜா ஆகியோருக்கு வாழ்த்துக்கள்.





இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

I have asked my family to tweet the following on my behalf:



The BJP government was determined to take control over the people and institutions. The election results have shown that people have begun to regain control. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 25, 2019

It is now the turn of the institutions to assert their independence. I hope they do not fail the people. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) October 25, 2019