தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர், லடாக் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு புதிய கவர்னர்கள் நியமனம் + "||" + GC Murmu Is J&K's First Lieutenant Governor, Satya Pal Malik Moved To Goa

காஷ்மீர், லடாக் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு புதிய கவர்னர்கள் நியமனம்