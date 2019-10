மாநில செய்திகள்

வேலூரில் கைவிடப்பட்ட, பராமரிப்பு இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகளை உடனடியாக மூட ஆட்சியர் உத்தரவு + "||" + The Collector ordered the immediate closure of abandoned and unmanaged deep wells in Vellore

வேலூரில் கைவிடப்பட்ட, பராமரிப்பு இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகளை உடனடியாக மூட ஆட்சியர் உத்தரவு