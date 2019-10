மாநில செய்திகள்

சுர்ஜித்தை தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் விரைவில் மீட்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + surjith National Disaster Rescue Team Will soon recover There is hope Minister Vijayabaskar

சுர்ஜித்தை தேசிய பேரிடர் மீட்பு குழுவினர் விரைவில் மீட்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்