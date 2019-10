மாநில செய்திகள்

22 மணி நேரமாக தொடரும் மீட்புப் பணிகள்... குழந்தை சுர்ஜித்தை பத்திரமாக மீட்க போராடும் மீட்புக் குழுவினர் + "||" + Rescue operations that continue for 22 hours ... Safeguard the baby Surjit The struggling rescue crew

22 மணி நேரமாக தொடரும் மீட்புப் பணிகள்... குழந்தை சுர்ஜித்தை பத்திரமாக மீட்க போராடும் மீட்புக் குழுவினர்