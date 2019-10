தேசிய செய்திகள்

நாளை மதியம் 2.15 மணிக்கு அரியானா முதல்வராக பதவியேற்கிறார் மனோகர் லால் கட்டார் + "||" + Will take oath as CM at Haryana Raj Bhawan at 2.15 pm on Sunday: Khattar

நாளை மதியம் 2.15 மணிக்கு அரியானா முதல்வராக பதவியேற்கிறார் மனோகர் லால் கட்டார்