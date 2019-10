மாநில செய்திகள்

குழந்தைகளுக்காக பெற்றோர் செலவிடும் நேரம் குறைந்துவிட்டது; லதா ரஜினிகாந்த் + "||" + amount of time parents spend on children is diminished; Lata Rajinikanth

குழந்தைகளுக்காக பெற்றோர் செலவிடும் நேரம் குறைந்துவிட்டது; லதா ரஜினிகாந்த்