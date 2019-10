அரியானா முதல்-மந்திரியாக மீண்டும் பதவியேற்ற மனோகர்லால் கட்டாருக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,

அரியானா மாநில முதல்-மந்திரியாக மனோகர்லால் கட்டார், துணை முதல்-மந்திரியாக துஷ்யந்த் சவுதாலா பதவியேற்றனர். அவர்களுக்கு கவர்னர் சத்யதேவ் நாராயண் ஆர்யா பதவிப்பிரமாணமும், ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்.

இந்த விழாவில் பாஜக செயல் தலைவர் ஜே.பி.நட்டா, உத்தரப்பிரதேச முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிலையில், அரியானா மாநில முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்று உள்ள மனோகர்லால் கட்டார், மற்றும் துணை முதல்-மந்திரியாக பதவியேற்று உள்ள துஷ்யந்த் சவுதாலா ஆகிய இருவருக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து பிரதமர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

Congratulations to @mlkhattar Ji and @Dchautala on taking oath as CM and Deputy CM of Haryana.



Best wishes to them as they work to fulfil the aspirations of the people of Haryana.