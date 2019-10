மாநில செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த குழந்தை சுர்ஜித்தை மீட்பு பணிகளை குறித்து துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆய்வு + "||" + Regarding the rescue work of the child who fell into the deep well Deputy Chief Minister O. Panneerselvam Surveying in person

ஆழ்துளை கிணற்றில் விழுந்த குழந்தை சுர்ஜித்தை மீட்பு பணிகளை குறித்து துணை முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆய்வு