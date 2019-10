தேசிய செய்திகள்

வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு: நாளை முதல் தமிழகத்தில் பருவமழை தீவிரமடையும் + "||" + Aeration in the Bay of Bengal Monsoon intensifies tomorrow in Tamil Nadu

வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு: நாளை முதல் தமிழகத்தில் பருவமழை தீவிரமடையும்