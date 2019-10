தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீரில் எறிகுண்டு வீச்சு தாக்குதலில் 19 பேர் காயம் + "||" + JK: 19 injured in a grenade attack near bus stand in Sopore

