உலக செய்திகள்

தெற்கு பிலிப்பைன்சில் நிலநடுக்கம்: 7 பேர் பலி; 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் என தகவல் + "||" + Strong quake kills at least 7 in south Philippines

தெற்கு பிலிப்பைன்சில் நிலநடுக்கம்: 7 பேர் பலி; 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் என தகவல்