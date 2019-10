உலக செய்திகள்

கடல் மட்ட நீர் உயர்வால் இந்தியாவில் 3.6 கோடி மக்கள் பாதிக்கப்படுவர் + "||" + Rising seas will erase more cities by 2050, new research shows

கடல் மட்ட நீர் உயர்வால் இந்தியாவில் 3.6 கோடி மக்கள் பாதிக்கப்படுவர்