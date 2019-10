மாநில செய்திகள்

மனித சக்தியால் எந்தெந்த முயற்சிகள் முடியுமோ, அனைத்து வழிகளிலும் சுஜித்தை மீட்க முயன்றோம் - ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + We tried to recover Sujit by all means Revenue Administration Commissioner Radhakrishnan

மனித சக்தியால் எந்தெந்த முயற்சிகள் முடியுமோ, அனைத்து வழிகளிலும் சுஜித்தை மீட்க முயன்றோம் - ராதாகிருஷ்ணன்