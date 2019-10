தேசிய செய்திகள்

தாய்மொழி உங்கள் கண்பார்வை போன்றது, பிற மொழிகள் கண் கண்ணாடி போன்றது - வெங்கய்யா நாயுடு + "||" + mother tongue is like your eyesight other languages are your spectacles said the Vice President.

