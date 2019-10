தேசிய செய்திகள்

திப்பு சுல்தானின் வரலாறு பாடப் புத்தகங்களிலிருந்து நீக்கப்படும்-கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பா + "||" + Tipu Sultan's history will be erased from textbooks, says Karnataka CM Yediyurappa

