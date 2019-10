தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர் பிரச்சினையை வேண்டுமென்றே சர்வதேசமயமாக்கி விட்டது - மத்திய அரசு மீது காங்கிரஸ் பாய்ச்சல் + "||" + The issue of Kashmir has been deliberately internationalized - Congress leaps over central government

காஷ்மீர் பிரச்சினையை வேண்டுமென்றே சர்வதேசமயமாக்கி விட்டது - மத்திய அரசு மீது காங்கிரஸ் பாய்ச்சல்