தேசிய செய்திகள்

நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது: காஷ்மீர் மாநிலம் 2 யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிந்தது - துணைநிலை கவர்னர்கள் இன்று பதவியேற்பு + "||" + Kashmir is divided into 2 Union Territories: Vice-Governors sworn in today

நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது: காஷ்மீர் மாநிலம் 2 யூனியன் பிரதேசங்களாக பிரிந்தது - துணைநிலை கவர்னர்கள் இன்று பதவியேற்பு