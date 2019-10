தேசிய செய்திகள்

இந்திரா காந்தி நினைவு தினம்- சோனியா காந்தி, மன்மோகன் சிங் மரியாதை + "||" + Delhi: Congress leaders Sonia Gandhi & Dr Manmohan Singh pay tribute to former PM Indira Gandhi at Shakti Sthal on her death anniversary.

இந்திரா காந்தி நினைவு தினம்- சோனியா காந்தி, மன்மோகன் சிங் மரியாதை