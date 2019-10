தேசிய செய்திகள்

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் குருதாஸ் குப்தா காலமானார் + "||" + CPI leader Gurudas Dasgupta passes away at the age of 83 in Kolkata. He was suffering from heart and kidney related ailments. (file pic)

