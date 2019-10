தேசிய செய்திகள்

லடாக் யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநராக ராதாகிருஷ்ண மாத்தூர் பதவியேற்றார் + "||" + Leh: Radha Krishna Mathur takes oath as the first Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh.

