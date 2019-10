மாநில செய்திகள்

பிடிவாதம் காட்டும் மருத்துவர்களை அரசு வேடிக்கை பார்க்காது; நடவடிக்கை பாயும்- முதல்வர் பழனிசாமி எச்சரிக்கை + "||" + Doctors showing stubbornness The government does not have fun; The action is flowing Chief Minister Palanisamy warns

பிடிவாதம் காட்டும் மருத்துவர்களை அரசு வேடிக்கை பார்க்காது; நடவடிக்கை பாயும்- முதல்வர் பழனிசாமி எச்சரிக்கை