தேசிய செய்திகள்

வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது இந்தியாவின் பெருமை அதுவே எங்களின் அடையாளம் - பிரதமர் மோடி பேச்சு

India is known for 'unity in diversity'; it is our pride and our identity Prime Minister Narendra Modi in Kevadia

