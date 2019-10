உலக செய்திகள்

நிலவில் 4 விஞ்ஞானிகளை 2 வாரத்திற்கு தங்க வைத்து ஆராய்ச்சி நடத்த நாசா திட்டம் + "||" + FOUR ASTRONAUTS WILL STAY ON THE MOON FOR TWO WEEKS

நிலவில் 4 விஞ்ஞானிகளை 2 வாரத்திற்கு தங்க வைத்து ஆராய்ச்சி நடத்த நாசா திட்டம்