தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் நவம்பர் 7-ம் தேதிக்குள் புதிய அரசு அமையவில்லை என்றால் ஜனாதிபதி ஆட்சி தான் - பாஜக மந்திரி + "||" + Prez rule will be imposed if Maharashtra govt not formed by Nov 7: BJP leader Sudhir Mungantiwar

மராட்டியத்தில் நவம்பர் 7-ம் தேதிக்குள் புதிய அரசு அமையவில்லை என்றால் ஜனாதிபதி ஆட்சி தான் - பாஜக மந்திரி