உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானியர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய பிரச்சினை காஷ்மீர் அல்ல பணவீக்கம் தான் - சர்வே + "||" + Pakistanis feel inflation, not Kashmir, is biggest problem facing them: Survey

பாகிஸ்தானியர்கள் எதிர்கொள்ளும் மிகப்பெரிய பிரச்சினை காஷ்மீர் அல்ல பணவீக்கம் தான் - சர்வே