தேசிய செய்திகள்

ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவைக்கு 5 கட்டங்களாக தேர்தல்: தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு + "||" + Jharkhand Legislative Assembly elections to the 81 constituencies to be held in five phases from 30 November

ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவைக்கு 5 கட்டங்களாக தேர்தல்: தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு