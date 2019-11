மாநில செய்திகள்

அரசின் உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் 21 தொழில் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் + "||" + Approval of 21 career plans at the high-level committee meeting of the government

அரசின் உயர்மட்டக் குழு கூட்டத்தில் 21 தொழில் திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல்