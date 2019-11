தேசிய செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பை மதிக்க வேண்டும்: முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் வேண்டுகோள் + "||" + Respect the verdict of the Ayodhya case: Request of the Muslim Special Board

அயோத்தி வழக்கின் தீர்ப்பை மதிக்க வேண்டும்: முஸ்லிம் தனிச்சட்ட வாரியம் வேண்டுகோள்