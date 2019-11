உலக செய்திகள்

இம்ரான்கான் 2 நாட்களில் பதவி விலக வேண்டும்- போராட்டக்காரர்கள் கெடு + "||" + Pak cleric leading anti-govt protest gives PM Imran two-day ultimatum to step down

இம்ரான்கான் 2 நாட்களில் பதவி விலக வேண்டும்- போராட்டக்காரர்கள் கெடு