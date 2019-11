புதுடெல்லி,

கோவாவில் வரும் நவம்பர் 20 ஆம் தேதி முதல் 28 ஆம் தேதி வரை 50-வது சர்வதேச திரைப்பட விழா நடைபெறுகிறது. இந்த விழாவில் உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 50 திரைப்படங்கள் திரையிடப்படுகின்றன.

In recognition of his outstanding contribution to Indian cinema, during the past several decades, I am happy to announce that the award for the ICON OF GOLDEN JUBILEE OF #IFFI2019 is being conferred on cine star Shri S Rajnikant.

