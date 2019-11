தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் புதிய அரசு அமையும் விவகாரம்: நாங்கள் யாருடனும் கலந்துரையாடவில்லை - மல்லிகார்ஜுன் கார்கே + "||" + I would like to make it clear that we have not held discussions with anybody to form the government in Maharashtra Mallikarjun Kharge

