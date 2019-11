தேசிய செய்திகள்

போக்குவரத்து துறையை சீரமைக்க தமிழகத்துக்கு ஜெர்மனி ரூ.1,580 கோடி நிதி - 2,713 புதிய பஸ்கள் வாங்க நடவடிக்கை + "||" + Germany to finance Rs 1,580 crore - 2,713 new buses for transport sector

போக்குவரத்து துறையை சீரமைக்க தமிழகத்துக்கு ஜெர்மனி ரூ.1,580 கோடி நிதி - 2,713 புதிய பஸ்கள் வாங்க நடவடிக்கை