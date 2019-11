தேசிய செய்திகள்

திரைப்பட துறைக்கு ஆற்றிய சேவைக்கு அங்கீகாரம்: ரஜினிகாந்துக்கு சிறப்பு விருது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + Recognized for service to the film industry: Special award for Rajinikanth - Notice of Federal Government

