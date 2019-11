உலக செய்திகள்

மாலியில் தாக்குதல்: 50 பேர் பலி; ஐ.எஸ். அமைப்பு பொறுப்பேற்பு + "||" + IS claims responsibility for deadly Mali attacks on 50 soldiers

மாலியில் தாக்குதல்: 50 பேர் பலி; ஐ.எஸ். அமைப்பு பொறுப்பேற்பு