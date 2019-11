தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவின் ஜி.டி.பி. 5 வருடத்தில் ரூ.3 லட்சம் கோடி அமெரிக்க டாலராக உயர்வு; பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + GDP of India raised to US $ 3 trillion in 5 years; PM Modi's speech

இந்தியாவின் ஜி.டி.பி. 5 வருடத்தில் ரூ.3 லட்சம் கோடி அமெரிக்க டாலராக உயர்வு; பிரதமர் மோடி பேச்சு