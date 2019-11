மாநில செய்திகள்

காவிக்கூட்டம் வள்ளுவரை கட்சிக்கு கச்சை கட்டத் துணைக்கு அழைப்பது தமிழ்த் துரோகம் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட் + "||" + Calling Valluvar as a party supporter for the party is a Tamil treason Stalin Tweet

காவிக்கூட்டம் வள்ளுவரை கட்சிக்கு கச்சை கட்டத் துணைக்கு அழைப்பது தமிழ்த் துரோகம் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட்