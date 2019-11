தேசிய செய்திகள்

கல்லூரி தேர்வு மையங்களில் ஜாமர் கருவி பொருத்துவதில் அரசு விதிகளை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல் + "||" + Advice to follow government rules on jammer tool fitting in college exam centers

கல்லூரி தேர்வு மையங்களில் ஜாமர் கருவி பொருத்துவதில் அரசு விதிகளை பின்பற்ற அறிவுறுத்தல்