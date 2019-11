தேசிய செய்திகள்

லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளால் இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல் - அமெரிக்கா தகவல் + "||" + Terrorist organizations like Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed threaten India - US

லஷ்கர்-இ-தொய்பா, ஜெய்ஷ்-இ-முகமது போன்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளால் இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல் - அமெரிக்கா தகவல்