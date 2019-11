தேசிய செய்திகள்

ஆசியான்-இந்தியா உச்சி மாநாடு: தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் உறவை பலப்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம் - பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + ASEAN-India Summit: Our aim is to strengthen relations with Southeast Asian countries - PM Modi Speech

ஆசியான்-இந்தியா உச்சி மாநாடு: தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் உறவை பலப்படுத்துவதே எங்கள் நோக்கம் - பிரதமர் மோடி பேச்சு